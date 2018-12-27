Balkan Savaşları'nın Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, mesire alanları, animasyon odaları, maketler, balmumu heykelleri, yaşam alanları ile tarihe ışık tutacak.

Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini ziyaretçilere sunacak Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi uygulamaları hızla devam ediyor.

"Gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tabyanın Balkan Savaşları'nda karargah olarak kullanıldığını söyledi.

Hıdırlık Tabyası'nın Edirne'deki 26 tabya içerisindeki en büyük ve Şükrüpaşa'nın Edirne'yi 155 gün savunduğu tabya olduğunu belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Edirne'deki tabyalar 1829 yılında yapılmaya başlandı. Şükrü Paşa'nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası, bu tabyaların arasındaki en önemlilerinden. 1. Balkan Savaşı'nda önemli işlevi bulunan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı. Nizamiye ana giriş binası, koğuş binası, topçu odaları, topçu bataryaları, hendek ve avludan oluşan tabya Edirne'deki en büyük tabya."

Tabyaların yıllar içerisinde harap duruma düştüğünü söyleyen Hacıoğlu, yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar kapsamında, harabe halinde olan tabyaların tekrar ayağa kaldırıldığını anlattı.

Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif müzesi

Hacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlevlendirilmesine karar verdiği tabyada çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

"Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında tabyalarımızın, 1912-1913 Balkan Savaşları'nın Edirne savunmasının simge mekanı ve Balkan Savaşları'nın 100. yılı anısına restorasyonu tamamlandı. Müzede, Edirne tarihinde derin izleri olan kahramanlar önemli yere sahip olacak."

Müzenin 60 dönümlük tabya alanında kurulduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Tabyaların restorasyon çalışması bitti, şu anda teşhir ve tanzim çalışması yapılıyor. Burası Türkiye'nin ve Balkanların en büyük interaktif müzesi olacak. Hıdırlık Tabyası'ndaki müzede, 1361'den yani Edirne'nin fethiyle başlayarak, bugüne kadar geçen tarihi süreç yansıtılacak. Çocuklar için, gençler için, yaşlılar için bütün özellikler düşünüldü ve teknik özellikler düşünüldü. Bu tabyada tarihimize damga vuran ve Edirne açısından önem arz eden kişiler ayrıca canlandırılacak. Bu interaktif müzede insanlar, 1361'den beri geçen tarihi süreci mükemmel bir şeklide kavrayarak, anlayarak ve hatta çocuklar için gençler için turların düzenleneceği bir müze olacak. Balkanlardan turlar düzenlenecek."

Türkiye'de hiçbir müzenin Osmanlı tarihini bu kadar iyi yansıtamayacağını vurgulayan Hacıoğlu, müzenin gelecek yıl yaz aylarında tamamlanacağından bahsetti.

"Hedef yılda 1 milyon ziyaretçi"

Hacıoğlu, Türkiye'de müzelerle ilgili büyük ve güzel adımlar atıldığını söyledi.

"Edirne'nin Balkanlardaki tarihini anlatan Edirne Balkan Tarihi Müzesi bittiği zaman, hedefimiz yılda 1 milyon ziyaretçi. Balkan tarihini, Edirne'nin Balkan geçmişini, tarihimizdeki önemli kişilikleri daha iyi anlatan bir müze yok ve bu ilk olacak. Dolayısıyla Edirne'nin hemen yakınındaki koca dev İstanbul'dan ve Balkanlardan çok sayıda ziyaretçi alacak. Ayrıca yabancılar için similasyonlar da olacak. Oraya giden kişinin sadece Türkçe bilmesine gerek yok, her dilden insan teşhir ve tanzimle yansıtılanı kendi dilinde bulabilecek, Balkan tarihi hakkında bilgi sahibi olacak."

Kaynak: AA