Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Ersoy, Yaşar Kemal'i andı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Yaşar Kemal'in vefatının 6'ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Çukurova'yı, İstanbul'u, Anadolu'yu, insanımızın hikayesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi Yaşar Kemal'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Çukurova’yı, İstanbul’u, Anadolu’yu, insanımızın hikâyesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi #YaşarKemal’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/c5yQQpPOLF— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 28, 2021
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