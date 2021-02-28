Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Çukurova'yı, İstanbul'u, Anadolu'yu, insanımızın hikayesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi Yaşar Kemal'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Çukurova’yı, İstanbul’u, Anadolu’yu, insanımızın hikâyesini, umutlarını, hayallerini eserlerine ustalıkla işlemiş, uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış edebiyatımızın dev ismi #YaşarKemal’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/c5yQQpPOLF — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 28, 2021