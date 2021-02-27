Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği iş birliğinde, Alanya'nın en önemli tarihi yapıları arasında bulunan, Çıplaklı Mahallesi'ndeki camiyi gün yüzüne çıkarmak için çalışma başlattı.

Proje kapsamında zemin kazıları yapılan camide, toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı.

Çökmek üzere olan bazı duvarlar yıkılarak, taşları ayıklandı. Duvar, aslına uygun tekrar inşa edildi.

Sağlam duvarlarda ise taşlar arasındaki derzler yenilenip temizlendi.

Tarihi kalıntılara zarar gelmemesi için titizlikle çalışılıyor

Ayrıca mihrap arkasında yer alan destekleyici duvarın inşası tamamlandı. Tarihi caminin bahçesinde bulunan üç katlı eski binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bahçesine toprak dolgu yapılan camide, istinat duvarı çalışmaları da devam ediyor.

Binadaki destekleyici kolonların tespiti için ölçüm ve kazılar gerçekleştiriliyor. Bulunan tarihi kalıntıların zarar görmemesi için titizlikle çalışılıyor.