Kazakistan’ın Almatı Bölgesi’nde Saka dönemine ait Katartöbe Mezarlığı’nda bine yakın eser bulundu. Tarihi eserler, başkent Nur-Sultan’da, Milli Müze’de sergileniyor.

Sergilenen eserler arasında altın küpeler, altın süs eşyalarının yanı sıra bronz aynalar, demir bıçaklar ve kemik ok uçları da bulunuyor. Kalıntılar arasında Saka Dönemi’nin soylu temsilcisinin büstü dikkat çeken eserlerden biri.

Çalışmalar 3 yıldır sürüyor

Kalıntılar, Kazakistan Milli Müzesi ve Kore Milli Araştırma Enstitüsü tarafından arkeolojik çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldı.

Kazakistan Milli Müze Müdürü Arystanbek Muhamediulu, söz konusu arkeolojik çalışmaların 3 yıl boyunca Katartöbe Mezarlığı’nda yürütüldüğünü söyledi.

Mezarlıkları araştırmaya devam ettiklerini söyleyen Muhamediulu, "Ayrıca o mezarlıklarla birlikte Saka Dönemine ait altınların yapıldığı yerleri araştırma konusunu da ele alıyoruz. “Hayvan” tarzında yapılan altın eserler, seramik sürahiler, kılıçlar ve mızrakların yüksek kalitede yapıldığını biliyoruz. Ama bu eserlerin o zamanda nasıl ve nerede yapıldığını bilmiyoruz. Ayrıca Altın elbiseli adamların yanında bulunan eserlerde eski Türk yazıları var. Özellikle onları da araştırmamız gerekiyor" dedi.

"Biraz Moğol biraz Avrupalı"

Arkeolog Arhat Kayırmagambetov, arkeolojik çalışmalar sırasında bulunan iskelet üzerinden yaptıkları antropolojik araştırmalar hakkında bilgi verdi:

"Bulunan iskeletin yüz hatlarının biraz Moğol, biraz Avrupalılara benzediği ortaya çıktı. Ayrıca bir ilginç detay daha var. O dönemde yaşayan insanların genelde et, süt ve az miktarda buğday ile beslendikleri tespit edildi."

Arkeolog Kayırmagambetov, iskelet ve kafatası üzerinde yapılan antropolojik çalışmalar sonucunda adamın büstünün yapıldığını söyledi.

İlk kez 1988 yılında bulunmuştu

Ortaya çıkan tüm tarihi eserler ise Kazakistan Ulusal Müze Vakfı'na devredildi.

Almatı Bölgesi’ndeki Saka Dönemine ait eski mezarlıklar ilk kez 1988 yılında okul öğrencileri tarafından tesadüfen bulunmuştu.