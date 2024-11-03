Bakan Ersoy: Geleceğe Miras Projesi ile Türk Arkeolojisinin Altın Çağı'na adım atıyoruz

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin açılışında, kongreye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göbeklitepe'den Karahantepe'ye, Sayburç'tan Sefertepe'ye kadar Anadolu'nun dört bir yanında kazı çalışması yürütüldüğünü aktaran Ersoy, kazı çalışmalarıyla tarihin mirasının gelecek nesillere aktarılmaya çalışıldığını belirtti.

Neolitik dönemin çekirdeğinin Şanlıurfa'da yürütülen kazı alanlarında olduğunu vurgulayan Ersoy, söz konusu kazılarla Neolitik dönemi çok daha iyi anlamayı ve yorumlamayı başardıklarını ifade etti.

Dünya arkeolojisi açısından kongrenin büyük önem taşıdığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen Dünya Neolitik Kongresi'nde, 63 ülke ve 486 uluslararası kurumu temsilen, Neolitik konusunda uzman yaklaşık 1000 kişiden oluşan katılımcıların 45 farklı oturum kapsamında, 687 sözlü sunum ve 62 poster sunumuyla kongreye katkı sağlamaları planlanmaktadır.

Bu Kongre ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı zaman dilimlerinde, farklı kültürel ve sosyo-ekonomik yörüngeleri takip ederek gerçekleşen çeşitli Neolitik oluşumlara ilişkin tartışmaları da bir araya getirecektir. Kongre kapsamında farklı bölgelerdeki Neolitik yaşam biçimleri, dönüşüm süreçleri, nedenleri, sonuçları, toplumsal örgütlenme modelleri, doğal çevre ortamı, beslenme özellikleri ve geliştirdikleri teknolojileriyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır.

Bu buluşma Neolitik döneme ilişkin bulguların küresel ölçekte tartışılmasını sağlayacak ilk bilimsel toplantı olması bakımından büyük öneme sahip olacaktır."

"750 arkeolojik kazı ve araştırma yürütülüyor"

Bakanlık olarak yürüttükleri Geleceğe Miras Projesi'ni önemsediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, projeyle Türkiye'yi dünya genelinde bir kültürel cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Gelecek dönemde çok daha başarılı çalışmaların ortaya konacağına inandığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Geleceğe Miras Projesi'yle son 60 yılda Türkiye'de arkeoloji alanında yapılan çalışmalara eşdeğer bir başarıyı, önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyor ve dönemin 'Türk Arkeolojisinin Altın Çağı' olarak anılmasını amaçlıyoruz. Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu geleneğinde başlayan arkeolojik çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bilim insanlarıyla altın dönemini yaşamıştır.

Bugün Türk arkeolojisine altın çağını yaşatan hocalarımızın öğrencilerinin Anadolu'nun dört bir yanında yaptıkları arkeolojik çalışmalar ile yeni bir altın çağ başlatıyor olmaları hepimiz için bir gurur kaynağıdır.

Şu anda, ülkemiz genelinde toplamda 750 arkeolojik kazı ve araştırma yürütülmektedir. Bu çalışmalar, geçmişimizi aydınlatan önemli veriler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız değerli bir mirasın temellerini de atıyor."

Ülke genelinde yürütülen projelere yıl sonuna kadar 6 milyar liralık bütçe ayrıldığını anlatan Ersoy, hedeflere ulaşılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Dünya çapında neolitik dönem uzmanları ile arkeolojiye gönül veren katılımcıları bir araya getiren kongrenin sonuçlarından umutlu olduğuna değinen Ersoy, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Programda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, THY Yönetim Kurulu üyesi Fatmanur Altun ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, Taş Tepeler Proje Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, kongre bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Eleni Asouti de birer konuşma yaptı.