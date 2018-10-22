Atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisinde eğitmen olarak çalışan emekli kaptan pilot Nihat Kalpakçı, emekli albay Dr. Ahmet Kovancı, emekli bankacı Caner Küçükyılmaz ve emekli Özden Ceyhan, verdikleri kurslarla el sanatlarının gelişmesine katkı sağlıyor.

Atık malzemeleri değerlendiriyorlar

Maket yapımına ilgi duyan kursiyerler yetiştiren 4 eğitmen, atık malzemeleri değerlendirerek maket, minyatür ve rölyefler üretiyor.

Topladıkları çeşitli atık malzemeleri kullanarak ürettikleri saat kulelerinden köy evlerine, tramvaylardan gemilere kadar pek çok eser, görenleri hayran bırakıyor.

Minyatür, maket ve rölyef yapıyorlar

Eğitmenlerden Nihat Kalpakçı, çok çeşitli malzemeleri kullanarak eserler ürettiklerini, minyatür, maket ve rölyef olmak üzere üç bölümde el sanatları üzerine çalıştıklarını anlattı.

Genelde atık malzemeleri veya çöpleri değerlendirdiklerini belirten Kalpakçı, şunları söyledi:

"Yaptığımız eserlerde marangozların talaşlarını yeşil boyayarak çimen elde ediyoruz. Yine yatakların içerisinden çıkan süngerleri kırpıp, boyayarak ağaçların yapraklarını, telleri kullanarak ağaç gövdelerini, fırtınalı havalarda atılan şemsiyelerin tellerini kullanarak yaptığımız evlerin yağmur oluklarını ve su borularını elde ediyoruz."

"Bizim için terapi oluyor"

Emekli olduktan sonra hobi olarak bu işe başladığını anlatan Özden Ceyhan da, minyatür eserler yaptığını ve daha çok iç mekanlar üzerine çalıştığını dile getirdi.

Atık malzemelerden ellerine geçen her türlü metal, plastik, ahşap ürünleri değerlendirerek bu eserleri ortaya çıkardıklarını söyleyen Ceyhan, "Daha önce çimento fabrikasında çalışıyordum. Emekli olduktan sonra hobi olarak bu işe başladım. Bir terapi oluyor bizim için. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Atık malzemeleri değerlendiriyoruz ve bu gibi eserleri ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Kaynak: AA