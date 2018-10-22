153 yıllık Veli Paşa Hanı turizme kazandırılacak

Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te Çorum Çepni Mahallesi'nde yaptırılan Veli Paşa Hanı uzun bir dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı.

Tarihi handa restorasyon çalışmaları başladı

Bin metrekare alana inşa edilen 2 katlı han, bitişiğinde bulunan 35 odalı otel kısmı ile 1914 yılında meydana gelen yangında büyük oranda hasar gördükten sonra yeniden inşa edilerek bugünkü halini aldı.

Daha sonra mülk sahiplerinin market ve depo olarak kullandığı yapı, Çorum Belediyesi tarafından turizme kazandırılmak için 35 yıllığına kiralandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) kabul ettiği projeyle, restorasyon çalışmalarına başlandı.

Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen tarihi handa devam eden restorasyon çalışmalarında kerpiç duvarlar örülüyor.

Bağdadi ve tavan işleri tamamlanan restorasyon, zemin ve dış cephe bölümlerinde devam ediyor.

"Türkiye'de kendi alanında sayılı birkaç eserden biri"

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Velipaşa Hanı'nın 3 katlı otel bölümü ile birlikte Türkiye'de benzerleri arasında sayılı birkaç eserden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de Velipaşa Hanı'yla benzer özelliklere sahip hanların bulunduğunu belirten Gül, "Ancak Velipaşa Hanı büyüklüğü, çok katlı olması ve ahşap çatkı sistemi ile inşa edilmesi gibi özellikleriyle Türkiye'de kendi alanında sayılı birkaç eserden biri" dedi.

Restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerini anlatan Başkan Zeki Gül, şunları söyledi:

"Burayı aslına uygun şekilde, işin uzmanı arkadaşlarımızın denetiminde restore ediyoruz. Kerpiç duvarları örüldü. Duvarların bir kısmı da ağaç direkler üzerine çakılmış çıtalara atılan sıvayla kaplandı. Bağdadi ve tavan işlerini bitirdik."

Belediye Başkanı Zeki Gül, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapıyı turizmin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Kaynak: AA