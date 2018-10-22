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62 yıldır taşları işleyerek geçimini sağlıyor

Hatay'da yaşayan taş oyma ustası İsa Kart, 10 yaşında öğrendiği mesleğini hala sürdürüyor. Kart, kente özgü motifleri işlediği taşları satarak geçiniyor.

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62 yıldır taşları işleyerek geçimini sağlıyor

Mesleğini, henüz 10 yaşlarındayken mahallesindeki bir ustanın yanında öğrenmeye başlayan İsa Kart, severek yaptığı işini 62 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor.

Hatay'ın turistik mekanlarından Harbiye Şelaleleri'ndeki iş yerinde serpantin olarak bilinen çeşitli boyutlardaki taşları işleyen Kart, kente özgü motiflere ve çeşitli figürlere dönüştürdüğü taşları satışa sunuyor.

Hiçbir makine kullanmadan çivi, bıçak, çekiç ve törpü gibi aletlerle taşlara şekil veren Kart, mesleğini ömrünün sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Ailesini yıllardır bu şekilde geçindiren Kart, küçük yaşlarda kendi isteğiyle yanında çıraklık yaptığı ustasından öğrendikleriyle bugünlere geldiğini belirtti.

Makine kullanmadan yapıyor

Ustasının hayatını kaybetmesiyle kendi iş yerini kurduğunu söyleyen Kart, figürlerini Hatay'a özgü serpantin taşı üzerine işlediğini şöyle anlattı:

"Bu taş bizim buralarda 'uğur taşı' olarak da biliniyor. Çocukluktan beri severek yaptığım işimde dağlardan getirdiğim taşların üzerine başta Hatay'ı anlatan motifler olmak üzere çeşitli figürler yapıyorum. Hiçbirinde makine kullanmam. Çivi, bıçak, çekiç ve törpü gibi aletlerle bilek gücüyle eserlerimi yapıyorum. Görenler yaptıklarımı beğeniyor. Hatay'ı anlatması için kentin tarihi eserlerinin figürlerini, müzede sergilenen bazı heykellerin minyatürünü, kentin barış ve kardeşlik şehri olduğunu anlatan simgeleri taşa işliyorum. Ayrıca çeşitli hayvan figürleri ve ünlülerin resimlerini taşa çiziyorum."

"Taşlara hayat vermek çok güzel bir duygu"

Kart, hediyelik eşya olarak sattığı ürünlerin fiyatlarının 5 ile 50 lira arasında değiştiğini belirterek, ürünlerin kimisini birkaç saatte kimisini ise günler süren çalışma sonucu tamamladığını vurguladı.

Mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kart, "Mesleğimi gerçekten seviyorum. Taşlara hayat vermek çok güzel bir duygu. Sağlığım el verdiği güne kadar mesleğimi sürdürmek istiyorum. Bu taşa dokunmadığım gün uyamam ve hasta olurum. Tekrar hayata gelsem yine bu işi yapardım" dedi.  

Kaynak: AA

Etiketler: isa kart, hatay, el işçiliği, işleme, taş oyma ustası
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