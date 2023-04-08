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Kültür Sanat
TRT Haber 08.04.2023 18:56

Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi Çakırağa Konağı, Osmanlı sivil mimarisinin en önemli örneklerinden. 18'inci yüzyılda inşa edilen Çakırağa Konağı, eşsiz süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Restorasyonu tamamlanan ihtişamlı yapının ziyarete açılması için geri sayım başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi mahallesi, 3 bin yılda, 9 uygarlığa ev sahipliği yaptı. Günümüze birbirinden değerli tarihi yapılar kaldı. 

Birgi'nin en güzel yapılarından biri de 250 yıllık Çakırağa Konağı...

18'inci yüzyılda ticaretle uğraşan Çakıroğlu Ailesi, Birgi'ye gösterişli bir konak yaptırmaya karar verdi.

Osmanlı sivil mimarisinin en seçkin örneklerinden

Avrupa'dan malzeme ve usta getirildi. Mimaride doğu ve batı tarzı birleşti. Ortaya Osmanlı sivil mimarisinin en seçkin örneklerinden biri çıktı.

3 katlı konak, dönemin gündelik yaşamına da ışık tutuyor.

Çakırağa Konağı’nın ikinci katı, kışın kullanılması için tavanları basık şekilde inşa edildi. Zira basık tavan, ısıyı daha iyi muhafaza ediyordu. Üçüncü katı ise yüksek tavanlarıyla dikkat çekiyor, serinlik sağlayan bu mimari özellik, son katın yazın kullanıldığı bilgisini veriyor.

14 odalı Çakırağa Konağı'nın, her odası ayrı motiflerle süslendi. Konağın en gösterişli odaları ise duvarlarında şehir panoramasının yer aldığı İzmir ve İstanbul odası.

Restorasyon çalışmaları tamamlandı

1995 yılında müze olan Çakırağa Konağı, 2020'de restore edilmeye başlandı.

Restorasyonun tamamlandığı asırlık yapı, kapılarını ziyaretçilere açmak için gün sayıyor.
 

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Yusuf Beşli

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Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
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