Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ArtAnkara Sanat Fuarı kapılarını açtı
[Fotoğraf: AA]
Bugün itibarıyla ziyarete açılan ArtAnkara Sanat Fuarı, 13 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.
ArtAnkara Sanat Fuarı, kapılarını sekizinci kez başkentlilere açtı.
Ato Congresium'da düzenlenen fuarda, 33 ülkeden, bini aşkın sanatçıya ait, resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, dijital art ve enstalasyonların da aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 sanat eseri sergileniyor.
Paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, atölyeler ve performansların da düzenlendiği fuar, 13 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.
Etiketler: Ankara Güzel Sanatlar
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