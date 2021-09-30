Türkiye'nin dört bir yanı binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapıyor.

Yüzyıllar önce bu topraklarda kurulmuş olan medeniyetlerin sırları arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkıyor.

Bu yıl 389 kazı yapıldı



Türkiye'de 2021 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığının gözetiminde toplam 389 kazı çalışması yapıldı. Bunların 6'sı su altında devam eden arkeolojik çalışmalar.

Antik tiyatro gün yüzüne çıkıyor

O kazılardan birinin adresi Düzce Konuralp Antik Kenti. Batı Karadeniz’in ilk ve tek antik tiyatrosu ortaya çıkarılıyor.

Öncelikle sahne alanındaki 9 metrelik dolgu toprak kaldırıldı. Böylece sahne ve orkestra alanları da belirginleşti. Aynı zamanda antik tiyatronun oturma alanlarının tamamı da ortaya çıkarıldı.

Çalışmalarda antik tiyatronun simgesi olduğu düşünülen kabartma maske de bulundu.

"Tiyatronun mimari öğelerini çıkarmaya başladık"

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Arkeolog Doğuş Çalışkan, "Tiyatronun kendi mimari öğelerini, mimari parçalarını çıkarmaya başladık. Aynı şekilde bu parçalar için de antik tiyatro sistemi de gün yüzüne çıkmaya başladı" dedi.

Tiyatro üç kattan oluşuyor



Yaklaşık 10 bin kişilik tiyatro üç kattan oluşuyor. Aradaki katın zamanla yok olduğunu söyleyen Çalışkan, "Milattan önce 100 yıla kadar tiyatronun bir tarihini saptayabiliyoruz. O dönemden itibaren, milattan sonra 4. yüzyıla kadar tiyatro kullanımı aktif bir şekilde sürdürülüyor" açıklamasını yaptı.

Antik mezarlar ortaya çıkarıldı

Burası da Karadeniz Ereğli'deki kazı alanı. Antik Çağ'ın ölü gömme gelenekleri araştırılıyor.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Bilir, "Helenistik dönemden itibaren Doğu Roma imparatorluk dönemine uzanan süreçte çeşitli mezar tiplerine ulaşmayı başardık. Bunlarla ilgili de buluntular elde ettik. Özellikle yüzük taşı ve figirün gibi buluntular bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

"Lahitleri ortaya çıkardık"

Buluntuların 2 bin 400 yıl öncesine kadar tarihlendirildiğini söyleyen Dr. Ahmet Bilir, şu bilgileri verdi:

"Bulunduğumuz mezarlarda taş sandık dediğimiz mezar tipleri var. Aynı zamanda lahitleri ortaya çıkardık. Yine Doğu Roma İmparatorluk dönemine, yani daha geç döneme ait bir hipojenin de kalıntılarına ulaştık. Yeraltı oda mezarları şeklinde."

Kerpe'de su altı kazısı yapılıyor

Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki ilk su altı kazısı da Kocaeli Kerpe'de başladı.

Bölgede 2 bin 700 yıl öncesine dayanan antik liman kalıntıları tespit edildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdürü Serkan Gedük, "Liman kalıntılarının su altında bulunan büyük bölümü, yaklaşık olarak 80-90 metre uzunluk ve 30-40 metre genişliğine sahip bir alana yayılmış" dedi.

"Ticari faaliyetlerin asırlar boyunca sürdüğü anlaşılıyor"

Bölgede antik dönemden Osmanlı'ya kadar deniz ticaret rotasının izlerinin ortaya çıkarıldığını ifade eden Gedük, şunları söyledi:

"Amphora içinden aldığımız örnekler amphoralarla bu bölgeye taşınan gıda maddeleri hakkında bize bilgi verecektir. Buluntular ışığında ticari faaliyetlerin asırlar boyunca sürdüğü anlaşılmaktadır."

Arkeolojik kazılarla elde edilen buluntular, yüzlerce yıllık geçmişe dair bilgilerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Fatih Karadavut