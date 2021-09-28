Adıyaman'da Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi çeşmenin yanındaki boşluktan yaklaşık 30 metre içeri giren ekipler, burada yeni bir tarihi yapı buldu.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Roma çeşmesinin tarihte Perre Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşıladığı gibi kervanların da uğrak noktası olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bölge halkının çeşmenin içerisinde bir yapı olduğuna dair ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını vurgulayan Alkan, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerlediklerini ve ilk esnada kendilerini sütunların karşıladığını anlattı.

"Tarihi çeşmenin suyu hala kullanılıyor"

Daha ileride 12 metrekarelik tonozlu bir yapıya denk geldiklerine dikkat çeken Alkan, "Biraz zorlu bir süreç yaşadık ama sonunda ulaştık. Eski dönemleri incelediğimizde Melitene ile Kommagene krallıklarının başkenti Samsat ilçesinin geçiş güzergahında bulunmasından dolayı kervanlar suyun lezzetinden dolayı bu çeşmenin etrafında konaklamaktaydı. Günümüzden 2 bin yıl öncesinde inşa edilen çeşmenin hala suyu akmaktadır ve günümüzde mahalleliler tarafından kullanılmaktadır" dedi.