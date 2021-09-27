Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi’ndeki 3’üncü derece sit alanında yapılan yol çalışmaları sırasında beton tabaka fark edildi. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı.

İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Antik Roma dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen yetkililer, mezarı açtı. Mezardan ziynet eşyaları, gözyaşı şişesi, testi ve kırılmış kase çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Yeni bir lahit çıkarıldı

Tarihi bulguların olduğu alan, güvenlik şeridiyle kontrol altına alınırken, bölgede Ordu Müze Müdürlüğü tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Kazılarda yeni bir lahit mezara daha ulaşıldı.

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan mezar, ekiplerin yürüttüğü kazı çalışmasının ardından açıldı. Mezardan kemik parçaları ve boncuk örnekleri çıkarıldı.

Alanda kazılar sürüyor.