Ordu'daki arkeolojik kazıda yeni lahit mezara ulaşıldı
Ordu'daki yol yapım çalışmalarında Antik Roma dönemine ait mezarlara ulaşılmasının ardından başlatılan kazıda, yeni lahit mezar bulundu.
Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi’ndeki 3’üncü derece sit alanında yapılan yol çalışmaları sırasında beton tabaka fark edildi. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı.
İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Antik Roma dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen yetkililer, mezarı açtı. Mezardan ziynet eşyaları, gözyaşı şişesi, testi ve kırılmış kase çıktı.
Yeni bir lahit çıkarıldı
Tarihi bulguların olduğu alan, güvenlik şeridiyle kontrol altına alınırken, bölgede Ordu Müze Müdürlüğü tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Kazılarda yeni bir lahit mezara daha ulaşıldı.
Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan mezar, ekiplerin yürüttüğü kazı çalışmasının ardından açıldı. Mezardan kemik parçaları ve boncuk örnekleri çıkarıldı.
Alanda kazılar sürüyor.
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