Geçen yıl vefat eden duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in tarihi şehir Bursa'da çektiği 15 eser, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, "Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi"nin açılışında, 2013 yılında ziyaret ettikleri Güler'den kentte çektiği fotoğrafları istediklerini söyledi.

Vakıf olarak, Bursa ziyaretlerinde çektiği 15 fotoğrafı Güler'den aldıklarını anlatan Erdönmez, şöyle konuştu:

"Ara Güler, başka bir gözle ve mantıkla, topluma farklı bir felsefeden bakıyordu. Dolayısıyla bu fotoğraflar sadece objektiften çıkmış fotoğraflar değil, aynı zamanda toplumsal yaşamı ve ufku anlatan bir koleksiyon. Sergiyi gezdikten sonra inanıyorum ki o güzel Bursa'yı, yani 1970'li yılların Bursa'sını bazen özleyeceğiz, bazen de arayacağız."

"Eski Bursa'yı göreceğiz

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez de Güler'in dünyanın en iyi 7 fotoğraf sanatçısından biri kabul edildiğini belirtti.

Sanatseverlerin sergide, şehrin ruhunu, yaşamın ritmini fotoğrafa yansıtabilen büyük usta Güler'in objektifinden eski Bursa'yı göreceğini anlatan Erdönmez, şunları söyledi:

"Fotoğraf sergisi bir ay boyunca müzemizde sizlerle buluşacak. Böyle büyük bir ustanın objektifinden şehrimizi görmek aslında büyük bir şans. Dünyada iz bırakan kişileri, yerleri, olayları fotoğraflarla ve bıraktığı derin izlerle tarih arşivine taşıyabilen büyük usta, bugün de bizim anılarımızı, çocukluğumuzu ve özlediğimiz Bursa'yı yeniden yaşatacak."

Kaynak: AA