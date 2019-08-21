Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türk yapımcı ve yönetmenler için uluslararası iş birliklerine kapı açıyor.

25'inci Saraybosna Film Festivali'nde "Cinelink Endüstri Günleri" düzenlendi. Etkinlikte TRT'nin 12 Punto projesi ve ortak yapım desteğinde bulunacağı filmler tanıtıldı. "İç Bahçe", "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Tavşan İmparatorluğu" ve "Bir Tutam Karanfil" ortak yapım için seçilen 4 proje. Yapımcılar TRT'nin desteğinden memnun.

TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, projeleri seçerken uluslararası jüriyle çalıştıklarını söyledi.

Tavşan İmparatorluğu filminin yönetmeni Seyfettin Tokmak, ortak yapımın çok kıymetli olduğunu anlatarak, "Birçok ülkeyle, birçok ortak yapım şirketiyle bağlantı kurmamızı hızlandıran bir şey" dedi.

23 Ağustos'a kadar devam edecek Saraybosna Film Festivali'nde, 56 ülkeden 270 film seyirciyle buluşacak.

Haber: Alma Brnicanin