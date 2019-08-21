Milli Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Toplam bin 350 kişi kapasiteli 9 okuma salonu bulanan kütüphane, yılda 700 bin kullanıcıyı ağırlıyor.

Türkiye'nin kültürel varlığıyla bilgi birikimini oluşturan her bir eserden bir nüshanın gönderildiği Milli Kütüphane, ülkedeki 6 derleme kütüphanesinin en kapsamlısı olma özelliğini taşıyor.

1 milyon 344 bin 330'u basma kitap, 89 bin 572'si eski harfli Türkçe basma kitap, 28 bin 221'i el yazması, bin 496'sı Latin harfli eski eser olmak üzere toplam 1 milyon 463 bin 619 basılı eser ile 262 bin 62 cilt süreli yayını bünyesinde barındırıyor.

16 Ağustos 1948'de hizmet vermeye başlayan Milli Kütüphane'nin koleksiyonu, bugün kitap dışı materyaller, mikrofilmler, elektronik materyaller ve elektronik veri tabanları aracılığıyla sunulan belgeyle 14 milyon 891 bin 830'a ulaşıyor.

7 gün 24 saat açık

Araştırmacıların yoğun talepleri üzerine Milli Kütüphane, 17 Eylül 2018'den beri 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Öğrencilere ve araştırmacılara çeşitli ikramların da sunulduğu kütüphaneden günde 2 bin 500 ila 3 bin kişi yararlanıyor.

Milli Kütüphane, 1983'te taşındığı Bahçelievler'deki binasında hizmet vermeye devam ediyor.

Ayrıca, "https://www.mkutup.gov.tr" adresinden katalog taraması, elektronik veri tabanına erişim, kitap ayırtma, dijital kütüphane sistemine ulaşma imkanı sunuluyor, kullanıcı salonlarının anlık doluluk oranları ile Türkiye bibliyografyası görülebiliyor.

Görme engelliler için 5 bin konuşan kitap

Görme engelli üyeler için gönüllü okurlarca seslendirilen yaklaşık 5 bin sesli kitap da Milli Kütüphane'nin arşivinde bulunuyor. Bunlara internet ortamından ulaşabildiği gibi isteyen görme engellilere sesli kitaplar DVD'lere yüklenerek ücretsiz de gönderiliyor.

Sesli kitapların kaydı için kütüphanede kurulan 11 stüdyodan birinde kitap seslendiren Zuhal Talı, gönüllü okurluğu anlattı. Görme engeliler için kitap seslendirmek amacıyla 2012'de başvuru yaptığını söyleyen Talı, haftada iki kez öğleden sonraları Milli Kütüphaneye geldiğini, 7 yılda toplam 20 kitaba ses verdiğini belirtti.

Kitapları yüksek sesle okumaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Talı, "Gönüllü okur olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Sesim yettiğince gelmeyi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA