Tiyatroya gönül vermiş usta sesler, TRT İstanbul Radyosu'nun tarihi stüdyosunda bu kez, Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre eseri için bir araya geldi.

Eser, 6 bölümlük bir "Arkası Yarın" kuşağı olarak radyoya uyarlandı. İlk bölümü ise 24 Ağustos'ta saat 09.40'ta yayınlanacak.

Yapımcılığını Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz’ın üstlendiği projenin dramaturjik çalışmasını Evrim Baştuğ Keleş yaptı. Ziver Armağan Açıl yönetmenliğinde kayda alınan oyunun efektörü Ersin Temelli.

Seçkin tiyatrocuların sesleriyle hayat verdiği projede; Mazlum Kiper, Ünal Silver, Yavuz Sepetçi, Erkan Bektaş, Başak Daşman, Fulya Ülvan, Murat Tüzün gibi deneyimli oyuncular rol aldı.

Eser yayınlandığı günden itibaren her gün, TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber