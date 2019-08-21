Kilis'te Suriye sınırında yer alan Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle başlatılan kazı çalışmalarına 15'i teknik olmak üzere, 30 kişilik ekiple devam ediliyor.

Kazı Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, bu yılki çalışmalarla daha önce bir bölümü açığa çıkarılan sarayın güneye doğru uzanan bölümlerine ağırlık verileceğini söyledi.

Oylum Höyük’teki çalışmanın yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Oylum Höyük, hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hem de Türkiye’nin önemli höyük yerleşimlerinden bir tanesi. Burada yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz özellikle çivi yazılı belgeler ile kraliyet mühür ve mühür baskıları, buranın önemli bir yönetim merkezi olduğuna şüphe bırakmadı. Arkeolojik bulgular, buranın antik Kuilzila ya da Mezopotamya kaynaklarındaki Ulisim/Ullis olabileceği yönünde güçlü emareler gösteriyor. Bu bölge aslında Nuhaşşe ülkesinin önemli bir kenti ya da başkenti konumunda."

"4 bin yıl öncesine ait"

Engin, kazı çalışmaları yapılan alanın, özellikle Orta Tunç Çağı’nın başlarına tarihlenen yaklaşık 4 bin yıl önceye ait önemli bir yapı olduğunu ve bunu "saray" olarak nitelendirdiklerini vurguladı.

Şu ana kadar yapının sadece bir bölümünü açığa çıkardıklarını belirten Engin, 209 yılı çalışmaları kapsamında sarayın güneye doğru uzanan bölümlerini açığa çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Engin, "Görünüşe göre bu saray çok katlı ve şiddetli bir yangın tahribatıyla yıkılmış. Açığa çıkan bölümlerde yağmalanmış bir görüntü var. Umudumuz sarayın özellikle yazılı belgeler vermesi. Bu şekilde höyük ve bölge tarihi ile ilgili daha kapsamlı bilgilere ulaşmamız mümkün olabilecek" dedi.

Kaynak: AA