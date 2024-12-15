Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Akciğer kanseri nedeniyle tedavisi devam eden Karataş, hastalığının ilerlemesi üzerine bir süre önce Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Hastanede entübe edilen Turgut Karataş'ın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer almıştı.