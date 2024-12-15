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Kültür-Sanat
AA 15.12.2024 11:58

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Ankaralı Turgut olarak bilinen ve bir süredir kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Turgut Karataş, tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Akciğer kanseri nedeniyle tedavisi devam eden Karataş, hastalığının ilerlemesi üzerine bir süre önce Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Hastanede entübe edilen Turgut Karataş'ın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer almıştı. 

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