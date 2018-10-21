Ankara'da Sadri Alışık ve Çolpan İlhan sergisi açıldı

Ankara'da bir AVM'de düzenlenen Sadri Alışık ve Çolpan İlhan sergisinde, sanatçıların birbirlerine yazdıkları mektuplar, film ve tiyatro afişleri, kıyafetleri, özel eşyaları, kara kalem çalışmaları, yağlı boya tabloları ve ödülleri yer alıyor.

Çiftin kendileri gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık sergi açılışında yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın "kocaman bir hayat" olduğunu belirten Kerem Alışık, "Yürekleri kirpiklerinin ucunda, öyle temiz, öyle namuslu, öyle sıcak, öyle sadık, öyle aşık bir hayatı yaşadılar" dedi.

Alışık, anne ve babasının yaşamları boyunca sevenlerinin gönlünde büyük yer ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ömürleri boyunca da ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan bir hayat yaşadılar. Bugün burada, ürettikleri, hissettikleri ve bütün yaşanmışlıklarını, küçük parçalarla da olsa sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum."

Kaynak: AA