Başkentin tarihi mekanları estetik dokunuşlar yapılarak yeniden ayağa kaldırılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, şehrin en önemli tarihi simgesi Ankara Kalesi'nde başlatılan "İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi"nin yüzde 70'i tamamlandı.

Proje kapsamında kale sokaklarında yer alan, çatıları başta olmak üzere büyük bölümü tahrip olan, yapıların tadilat ve güçlendirme çalışmalarında büyük ilerleme sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Titizlikle sürdürülen çalışmalar aslına ve tarihi dokuya uygun gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar İstek Sokak'tan başlatıldı. Kaledeki 69 binanın tümünün çatı imalatları, 58 binanın ise dış cephe ve sıva imalatları tamamlandı. 40 binanın da ahşap doğrama imalatları yapılırken, Alitaşı Sokağı'nın sağ tarafında bulunan imalatlar da yüzde 90 sonuçlandırıldı.

73 yapı daha restore edilecek

Projenin 2. etap ihalesi bu ay yapılacak. Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanacak proje ile sokak zemin düzenlemeleri ile altyapı çalışmaları birlikte başlayacak.

[Fotoğraf: AA]

Binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemelerini yenileyecek Büyükşehir Belediyesi, bina dış yüzeylerine ise sıvayla boyama işlemi uygulayacak. 2. etap bölgesinde 34 parselde 29'u tescilli, 44'ü tescilsiz toplam 73 yapı restore edilecek.

Etap etap ilerleyen sağlıklaştırma çalışmalarında Ankara Kalesi'nde 3. etap çalışmaları kapsamında 27 parselde 4 tescilli, 50 tescilsiz toplam 54 yapıda restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.