Alaçatı Turizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 10-12 Nisan'da mutfağa girecek Alaçatalı şefler, kendi tarifleriyle yemek pişirecek ve 1'er dakikalık videolar hazırlayacak. Derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak videolarla Alaçatı'nın yöresel yemekleri için de arşiv oluşturulacak.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatı'da eli kaşık tutan herkesi birer dakikalık videolarla festivale katılmaya davet etti.

Alaçatı'nın lezzetlerini sanal ortamda insanlarla buluşturmayı amaçladıklarını anlatan Bayraktaroğlu, "Bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde yeneceğiz. Önceliğimiz sağlık. Bu yüzden festivalimize katılacak olanlardan tek istediğimiz evlerinden, tüm sağlık önlemlerini alarak yemek yapmaları" dedi.

"Türkiye’yi online olarak mutfaklarımızda misafir edeceğiz"

Alaçatı Turizm Derneği Üyesi Zeynep Boneval da salgın nedeniyle sağlıklı beslenmenin öneminin bir kez daha gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye ile sağlıklı tarifleri paylaşmak istedik. Alaçatı ve civar köylerdeki mutfak aşığı herkes kolları sıvayacak. Türkiye’yi online olarak mutfaklarımızda misafir edeceğiz. Toprağın, havanın, suyun en güzel halinin yaşandığı Alaçatı’nın lezzet kültürünü yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz."