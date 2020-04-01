Koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin ardından çocuklar da salgına karşı evde izole bir yaşam sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu dönemi evde geçirecek olan çocuklara eğlenceli bir sürpriz hazırladı. Minik sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören çocuk oyunları, Kültür ve Turizm Bakanlığının YouTube kanalı aracılığıyla evlere konuk oluyor.

▪Çizmeli Kedi

▫Uğur Böceği Benekli

▪Eşek Kulaklı Kral Midas

▫Sihirli Kitap

▪Mikrobik ile Gribik

▫Sinco Akıllı Sincap

▪Papağan Kaçtı

▫Dünyanın Eski Zamanlarında



@devtiyatro’muzun çocuk oyunları YouTube kanalımızda https://t.co/MWLbbHBkzS#EvdeKal #HayatEveSığar pic.twitter.com/638zGI41xw — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 30, 2020

Çizmeli Kedi’den Uğur Böceği Benekli’ye birçok eğitici çocuk oyunu artık erişime açık.

YouTube kanalına ulaşmak için tıklayınız

Farklı illerdeki Devlet Tiyatroları sahnesinde hünerli sanatçılar tarafından sergilenen opera, bale ve tiyatro eserleri de hem küçük hem büyük izleyici için web ortamına aktarıldı.

