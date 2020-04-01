Madrid ve Prado Müzesi… İspanya’nın başkentine yolu düşenlerin görmeden dönmediği en önemli adres... Prado’nun neoklasik tarzdaki görkemli binası 1819 yılında kapılarını açtı. Bugün duvarlarının arkasında 8 bin parçalık çok özel resim, heykel, çizim, baskı ve antik eşya koleksiyonunu barındırıyor.

Müzenin sahip olduğu eserler, dünyanın en özel sanat koleksiyonları arasında yer alıyor. İspanyol resminin önemli isimleri Prado’nun başköşesinde sergileniyor: El Greco, Goya, Zurbaran, Murillo, Velazquez ve başkaları… Avrupa sanatının köşe taşları da onların hemen yanı başında: Bosch, Titan, Rubens, Raphael, Rembrandt… Prado Müzesine yolu düşenlerin önünde en fazla vakit geçirdiği eser ise Diego Velazquez’in ünlü “Nedimeler” tablosu.

İspanya’nın koronavirüsle savaştığı şu günlerde Prado Müzesi de tarihinin en sessiz günlerini geçiriyor. Kapılarını kapatan müzenin bahçesinde, içeri girmek için bekleyen ziyaretçilerin kuyruğu yok. Ama bu önemli müzenin eşsiz koleksiyonu https://www.museodelprado.es adresi tıklanarak rahatlıkla incelenebiliyor.

