Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu02 Ocak 2020 Perşembe 15:07 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 15:30
Adıyaman Bağbaşı köyü sınırları içerisindeki dağlık alanda, Roma dönemine ait yerleşim yeri tespit edildi. Bölgede, yoğun biçimde keramik parçaları var.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim alanında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptı.
Ekiplerin hazırladıkları raporu, gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için bakanlığa sunduğu öğrenildi.
Ovaya hakim tepe üzerine kurulan yerleşim yerinin yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldığı ve duvar kalıntılarının olduğu belirlendi.
Duvar kalıntılarında yapılan incelemede, düzgün olmayan "poligonal" kesme taşların kullanıldığı ve yerleşim alanında yoğun biçimde keramik parçalarının varlığı tespit edildi.
Ayrıca alan içerisinde gözetleme kulesinin temel kalıntıları da bulundu.
Kaynak: AA