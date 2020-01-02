Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim alanında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptı.

Ekiplerin hazırladıkları raporu, gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için bakanlığa sunduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Ovaya hakim tepe üzerine kurulan yerleşim yerinin yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldığı ve duvar kalıntılarının olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Duvar kalıntılarında yapılan incelemede, düzgün olmayan "poligonal" kesme taşların kullanıldığı ve yerleşim alanında yoğun biçimde keramik parçalarının varlığı tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca alan içerisinde gözetleme kulesinin temel kalıntıları da bulundu.

Kaynak: AA