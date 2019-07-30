Adıyaman'ın Kahta ilçesi Teğmenli köyü sınırları içerinde bulunan mağaraların gizemi çözülüyor.

En az 100 metre uzunluğundaki sarp kayalara oyulmuş mağaraların birbirine bağlı olduğu ortaya çıktı. Yerden yaklaşık 40 metre yükseklikte başlayan mağaraların zemin katı bağımsız iken, üzerindeki 3 katlı mağaraların içten merdiven ile birbirine bağlı olduğu görüldü.

Bin 800 yıl önce zemin kat hariç 3 katlı yapılan mağaralar görenleri etkiledi. Kaya yerleşim yerinde 2 farklı yerde 2 farklı yazıtın olduğu gözlemlendi. Geniş odalar ve farklı yazıtların bulunduğu mağaraların kraliyet kültü olabileceği tahmin ediliyor.

Teknik destek alındı

Daha önce içerisine girilemeyen mağaralara, Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri ilk kez girdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerinden lojistik ve teknik destek alan ekipler, halat yardımı ile mağaralara girebildi.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, "Kaya yerleşiminde 2 farklı yerde 2 yazıt tespit edildi. Bu yazıtlarda birincisi 'Bakhios´un mağaraları' şeklinde tercüme ediliyor. Bakhios burada tanrı Dionysos olabileceği gibi, Bakhios adında bir kişi ismi olma ihtimali de var. İkinci yazıtta ise 'Büyük Kral Mithradates'in oğlu ve torunu' yazıyor. Bu da Kommagene krallarından Kral Mithradates’in kült alanı olarak düşünülüyor" dedi.

"Kült alanı olduğunu düşünüyoruz"

Mağaraya tırmanmayı başaran Müze Müdürlüğü Uzmanı Mustafa Çelik ise, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 100 metrelik sarp bir alan var, 90 derece eğime sahip. Biz burada AFAD'dan gerekli lojistik ve eğitim desteği alarak yukarı çıkabildik. Dağcılık tekniklerini kullandık. Yukarı çıktığımızda ilk katın, üsttekilerden bağımsız kaya yerleşim alanı olduğunu gördük. Ancak daha sonra yukarı çıktığımızda birbirine merdivenlerle bağlantılı, yukarıya doğru tırmanan bir nevi tripleks diyebileceğimiz kaya yerleşim alanı gördük. Burada var olan yazıtlardan buranın bir kült alanı olduğunu düşünüyoruz. İçerde yer sunu çukurları tarzda alanlar mevcut, harici su depolayabilecekleri alanlar mevcut. Tarih olarak M.S. 2. yüzyıla tarihleyebiliriz."

Haber: Ahmet Arslantaş