ABU Şarkı Festivali 2 Ekim'de Aşkabat'ta düzenlenecek

Kültürlerin ve dostluğun buluştuğu ABU Şarkı Festivali, bu yıl 7. kez düzenlenecek.

2015 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yılki adresi Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat.

Festivalde Türkiye, bestesi Metin Özülkü’ye ait “Kimin Umrunda” şarkısıyla temsil edilecek. Eseri genç sanatçılar Güliz Ayla ve Bahadır Tatlıöz seslendirecek.

Genç sanatçıların seslendirdiği şarkıya, festivalde milyonların beğenisine sunulmak üzere İstanbul'un eşsiz manzaralarını yansıtan bir de klip çekildi.

Festivalde yarışmacı kültürden çok ülke kültürlerinin yansıtıldığını söyleyen TRT Müzik Kanalı Koordinatörü Süleyman Bektaş, "TRT Müzik Kanalı olarak biz organizasyonda yer alıyoruz. Festivalde bir kültürel zemin var. Milli ve bu topraklara ait bir takım duyguları yansıtacak bir müzik eseri ortaya çıksın diye düşündük. Ortaya çıkan bu eser bizi ziyadesiyle memnun etti." ifadeleri kullandı.

Eserin bestekarı Metin Özülkü ise herkesin elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, "Hakikaten ortaya güzel bir şey çıktı. İnşallah ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edeceğiz" dedi.

ABU Şarkı Festivali, 2 Ekim’de 15 ülkeyle aynı anda canlı yayında TRT Müzik ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber