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Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da vizyona girecek

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın son filmi "Thugs Of Hindostan" 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

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Aamir Khanın son filmi 30 Kasımda vizyona girecek

Daha önce "Dangal" filmi için geçirdiği büyük fiziksel değişim ile gündeme gelen Aamir Khan, 30 Kasım'da gösterime girecek yeni filmi Thugs Of Hindostan için yeni bir imaja büründü.

Son olarak "Süperstar" filmi Türkiye'de gösterime giren Khan'ın, aksiyon-macera türündeki son filmde canlandırdığı "Firangi" karakterinin ilk görüntüleri yayımlandı.

Filmde Aamir Khan'a Amitabh Bachchan ve Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh eşlik ediyor.

Vijay Krishna Acharya'nın yazıp yönettiği film, Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen "Thugs Of Hindostan", IMAX seçeneğiyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Thugs Of Hindostan, sinema, gösterim, film, Aamir Khan
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