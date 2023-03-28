Ufuk açıcı, huzur verici, entelektüel seviyenin göstergesidir kitap okumak… Kimi zaman en iyi arkadaş kimi zaman en iyi öğretmen olan kitaplar bilginin ve eğlencenin ideal adresi olarak nitelendirilse hiç yanlış olmaz.

Türkiye'de 1964 yılından beri mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor. Bu yılki tarihler 27 Mart-2 Nisan arasına denk geliyor. 59’uncusu düzenlenen Kütüphane Haftası'nın ana teması ise “Kütüphane iyileştirir” olarak belirlenlendi.

Bu haftanın amacı, kütüphanelerin toplumda daha fazla farkındalık yaratması ve insanların okuma alışkanlığı kazanmalarının teşvik edilmesi...

Keşfetmenin adresi: Kütüphaneler

Teknolojik gelişmelere rağmen, öğrenciler ve araştırmacılar için kütüphaneler hala önemli bir kaynak. Özellikle büyük şehirlerde, öğrenci sayısının yoğunluğu dolayısıyla yeni kütüphaneler açılıyor ve insanlara hizmet veriliyor. Bilgiye erişim için vazgeçilmez bir yer olan bu mekanlar, insanların öğrenme ve keşfetme tutkusunu destekliyor.

Hangi etkinlikler düzenlenir?

Kütüphane Haftası, dünya genelinde farklı etkinliklerle kutlanabilir. Kütüphaneler, bu hafta boyunca açık evler, kitap fuarları, okuma yarışmaları, kitap sergileri ve yazar etkinlikleri gibi birçok aktivite düzenleyebiliyor. Bu etkinlikler, kütüphanenin toplumda daha geniş bir kitle tarafından keşfedilmesine yardımcı oluyor ve insanların okuma alışkanlığı kazanmalarını teşvik ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphanelerde depremzedeleri ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan etkinliklerin başlangıcı Ankara’da yapıldı. Türkiye genelinde de geleneksel sanatlardan söyleşilere kütüphanelerde çeşitli etkinliklerle hafta boyunca depremzedeler için de psikososyal destek faaliyetleri düzenlenecek.

İstanbul Rami Kütüphanesi ile Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, Kesikköprü Kampı ve Millî Kütüphane ise depremzede gençlerle haftanın üçüncü gününden itibaren buluşacak.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı bölgelerden Ankara’ya gelenler 29 Mart'ta Millî Kütüphane’de düzenlenecek söyleşi ve atölyelere katılacak.

Ayrıca, hafta boyunca daha birçok etkinlik düzenlenecek.

Grafik: Hafize Yurt / TRT Haber