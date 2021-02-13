Şimdi sizleri bir zaman yolcuğuna çıkaralım. Bir zamanlar Müzeyyen Senar'ın kadife sesinin yankılandığı, Zeki Müren'in o eşsiz şarkılarının dinlenildiği...

Radyolar zaman yolculuğuna çıkaran ve tarihe açılan birer kapı. Bir zamanlar salonların en nadide köşesinde duran radyolar, şimdilerde nostaljik eserler olarak sergileniyor. Koleksiyoner Ahmet Ali Şağın da Türkiye'nin dört bir yanından o nostaljik radyoları topluyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

13 Şubat 2011 yılından bu yana, dünya radyo günü olarak kutlanıyor.

Bursa'da radyo tamirciliği yapan Ahmet Ali Şağın'ın radyo tutkusu ise çok daha eskilere, 35 yıl öncesine dayanıyor.

300 radyodan oluşan koleksiyonu bulunan Şağın bunların bazılarını antika pazarlarından, bazılarını ise hurdacılardan topladı.

"Yaşanmışlıkları canlı hale getirmeye çalışıyorum"

Dünyanın dört bir yanında üretilmiş onlarca farklı radyo modeli Şağın'ın koleksiyonunda bulunuyor. Şağın bu tutkusunu "yaşanmışlıkları canlı hale" getirmek olarak nitelendiriyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ahmet Ali Şağın, severek yaptığı mesleğini şöyle anlatıyor:

"Ben zaten kendim tamirciyim tabi severek yapıyorum. Bu aldığım radyoların hepsi böyle tertemiz değildi. Ben onların kasalarını söküp orijinal haline getiriyorum. Düşünsenize nice savaşların, nice barış anlaşmalarının, Ulu Önder Atatürk'ün Nutuklarını dinlediğimiz, Zeki Müren, Müzeyyen Senar'ın o kadife seslerini dinlediğimiz bu radyolar artık birer nostalji oldular. Ben bu yaşanmışlıkları tekrar canlı hale getirmek için uğraşıyorum."

Şağın'ın radyo koleksiyonu Pendik Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde nostalji sevenlerin ziyaretini bekliyor.

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Hakan Demir