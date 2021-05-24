Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı. Koronavirüs önlemleri alınarak yapılan festivalde yurt içinden 18 oyun izleyiciyle buluşacak.
Sanatseverler biraraya geldi. Türkiye'nin en uzun soluklu festivalinde buluştu. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 22'nci kez perdelerini açtı.
Festival kapsamında Sakıp Sabancı Yaşam Boyu başarı ödülüne de usta oyuncu Nevra Serezli layık görüldü.
Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan festivale sınırlı sayıda izleyici katıldı.
1 ay boyunca 18 oyun sergilenecek
Festivalin açılışı "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunu ile yapıldı.
Yaklaşık bir ay boyunca sanatseverler tiyatroya doyacak.
Festivalde Türkiye’nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımıyla toplam 18 oyun sergilenecek.
Etiketler: Tiyatro
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