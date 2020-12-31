2020 yılında bilim heyetleri tarafından yapılan kazı ve araştırma çalışmalarında 1891, Müze Müdürlükleri başkanlığındaki kurtarma kazıları ve sondaj gibi çalışmalarda ise 4 bin 546 envanterlik eser müzelere kazandırıldı.

Bakanlık, bu yıl kazı çalışmalarına 40 milyon 601 bin 174 lira 73 kuruş ödenek sağladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışmalara 25 milyon 457 bin 518 lira ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı da 15 milyon 143 bin 656 lira 73 kuruş ödenek aktarıldı.

Kütahya ve Diyarbakır Müzeleri, kazı çalışmalarından elde edilen envanterlik eser sayısı bakımından ilk iki müze olarak kayıtlara geçti.

Medeniyetlerin beşiği Anadolu'da bu yıl 118 Türk ve 21 yabancı kazı yapıldı. Müze Müdürlükleri başkanlığındaki 44 çalışma ile arkeolojik kazıların toplam rakamı 183 oldu.

Müze Müdürlükleri başkanlığında bu yıl 139 kurtarma kazısı, 12 kamu yatırım alanı kurtarma kazısı ve 50 sondaj kazısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin denizlerinde ise 5 sualtı kazısı yapıldı.

Arkeologlar 2021 yılında da kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutmaya deva edecek.