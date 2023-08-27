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Kültür-Sanat
DHA 27.08.2023 11:05

16 asırlık Taşköprü'nün sprey boya çilesi

Adana'da Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve kentin önemli simgelerinden 16 asırlık tarihi Taşköprü'ye, yine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Daha önce defalarca silinip temizlenmesine karşın yeniden yazı yazılmasına, tarihi yapının ziyaretçileri de tepki gösterdi.

16 asırlık Taşköprü'nün sprey boya çilesi
[Fotograf: DHA]

Roma İmparatoru Hadrian tarafından, 384 yılında mimar Auxentius'a inşa ettirilip, 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi yapı, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren, üzerinden hala ulaşımın sağlanabildiği, dünyanın en eski köprülerinden biri olma niteliği taşıyor.

16 asırlık Taşköprü'nün sprey boya çilesi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 2006 yılında restore edilip, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açılan köprüye, yine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Yetkililerin daha önce defalarca yazılan yazıları silip, temizlediği köprüye gelenler, aynı manzara ile karşılaştıkları için tepki gösterdi.

"Tarihimizle oynamasınlar"

Bir arkadaşının düğünü için Adana'ya geldiğini ve ilk olarak Taşköprü'yü ziyaret ettiğini söyleyen Onur Dinç, şöyle konuştu:

"Buraya tarihi köprüyü görmek için geldik. Ancak köprünün üzerine sprey boyalarla yazılar yazılmış. Hiç hoş bir görüntü değil. Burada bir güvenlik yok. Bu durum, bana göre güvenlik zafiyeti sonucu olmuş. İstanbul'da böyle yapılar korunuyor. Keşke burada da güvenlik olsaydı; böyle görüntüler ile karşılaşmasaydık. Geldiğimize pişman olduk. Tarihimizle oynamasınlar."

16 asırlık Taşköprü'nün sprey boya çilesi

Gün içinde defalarca Taşköprü üzerinden geçtiğini söyleyen Yavuz Selim Kandilci ise sprey boyayla yazılan yazıları görünce çok üzüldüğünü anlattı.

Kandilci, "Buraya baktığınızda Taşköprü'yü değil; sadece yazıları görüyorsunuz. Buraya yazı yazanlar, umarım köprüyü aşk mektubu yazmak için bir defter değil de korunması gereken bir tarihi yapı olarak görebilir" diye konuştu.

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