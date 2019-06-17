Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyor.

Türkiye, en uzun ve zorlu gecelerinden birini yaşadı ve yeni günün sabahına bir kurtuluş destanıyla girdi.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı Türk halkı onurlu bir direniş gösterdi.

Vatanını yaşatmak için can verenler artık asil birer kahramandı... Kalanlar ise bu kahramanlığı nesilden nesile anlatacak.

15 Temmuz konulu "Kısa Film ve Senaryo Yarışması"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor. Yarışma ile milli şuurun gelişimine katkı sağlanması, 15 Temmuz ile ilgili nitelikli içerikler üretilmesi ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başvuruların 12 Temmuz 2019 tarihine kadar alınacağı proje kapsamında, film dalında 2019 yılı içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek.

2 dalda 4 ödül verilecek



Yarışmacılar projelerini yarisma.15temmuz.gov.tr adresinden dijital olarak da gönderebilecek. Başvuru sürecinin ardından projeler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının belirleyeceği jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması’na katılan film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda, “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Senaryo” olmak üzere 2 dalda toplam 4 ödül verilecek. Detaylı bilgi, başvuru şartları, ödüller ve başvuru formu için yarisma.15temmuz.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: TRT Haber