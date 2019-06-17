Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda haftasonları düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçiler, kanyonun muhteşem manzarasının keyfini çıkarıyor.

Arapapıştı Kanyonu, suyunun güzelliği ve çevresindeki ağaçlarla ziyaretçilerine eşsiz bir ortam sunuyor.

Kanyonda tekne turlarına çıkan misafirler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor.

Doğa yürüyüşü yaparak kanyonu fotoğraflıyorlar

Tekne turunu tercih etmeyen ziyaretçiler ise patika yollardan doğa yürüyüşü yaparak tırmandıkları tepelerden kanyonu fotoğraflıyor.

Kanyonu gezen Murat Abalı, "Burasını görenler Malezya ve Tayland sanabilirler ama burası üç ilin sınırlarında yer alan bir yer. Biz de bu harika yerleri amatör fotoğrafçı arkadaşlarımızla fotoğraflamak istedik" dedi.

Tura katılan Çağlar Çakmak da herkese burayı görmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA