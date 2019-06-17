Çocukluğunda geçirdiği hastalıktan dolayı yürüme zorluğu çeken Adem İdiz, Siirt'te yaşıyor. Adem'in küçüklüğünden beri bir hayali var, yamaç paraşütüyle uçmak.

17 yaşındaki Adem, Botan Vadisi'nde yamaç paraşütü yapanları izlerken pilotların dikkatini çekti. Pilotlar, üzgün olduğunu söyleyen gencin hayalini gerçekleştirmek istedi.

Yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan, Adem'in en büyük hayalini öğrenince ona bu konuda yardımcı olabileceğini söylediğini belirtti.

"2012 yılından beri uçuyorum. Ancak Adem'le olan benim en özel uçuşlarımdan biri. Engel hiçbir zaman, hayatımızın tadını çıkarmamıza engel olacak bir durum değil. Engelli kardeşimizi uçurduğumuz için gayet mutluyum."

Adem İdiz ise, Botan Vadisi'nin manzarasını havadan gördüğü için çok mutlu olduğunu anlattı.

Haber, kamera: Fahrettin Sevinç