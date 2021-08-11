Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vietnam’da yerli aşı adayında ikinci aşamaya geçildi
Vietnam koronavirüse karşı üretilen yerli aşı adayı Covivac’ın klinik denemelerinin ikinci aşamasına nitelikli gönüllülerle başlandığını duyurdu.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberinde, Tayland’ın kuzeyindeki Thai Binh eyaletine bağlı Vu Thu bölgesinde, Covivac aşısının ikinci aşama denemelerine 375 gönüllünün katıldığı açıklandı.
Tarama testlerinin 6 gün süreceği belirtilen haberde, ilk aşının 18 Ağustos'ta yapılmasının beklendiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığına bağlı Biyomedikal Araştırma Ulusal Etik Kurulu, 120’den fazla gönüllünün katıldığı ikinci aşama için uygun olduğunu açıkladı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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