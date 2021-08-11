Önde gelen sosyal medya platformlarından Facebook, aşı karşıtı yanlış bilgilerin yayılmaya çalışıldığı bir kampanyaya dahil olan yüzlerce hesabı kapattığını duyurdu.

Facebook, konuya ilişkin son raporunda, Rusya merkezli AdNow adlı bir şirkete ait influencer pazarlama ajansı Fazze'nin, söz konusu ağ ile bağlantılarının olduğunu söyledi.

Kapatılan hesapların Hindistan, Latin Amerika ve ABD'yi hedeflediğini söyleyen şirket, bu hesapların ayrıca "influencer" olarak bilinen etki alanı yüksek, çok takipçili kullanıcılarla da işbirliği yapmaya çalıştığını vurguladı.

Aşıları karalama kampanyası

Araştırmalar, Kasım 2020'de aynı ağın AstraZeneca aşısında şempanzelerden alınan bir virüs kullanıldığını bu yüzden aşının tehlikeli olduğunu yaydığını da tespit etti.

Geçtiğimiz ay BBC Trending tarafından yayımlanan bir soruşturma, Mayıs 2021'de Fazze tarafından Pfizer aşısıyla ilgili riskler hakkında yanlış iddiaları yaymaları için influencerlara nasıl para teklif edildiğini ortaya koymuştu.

Facebook'a göre bu son durum, kampanya ağının batı ülkelerinin aşılarını karalama girişimlerinin ikinci dalgası.