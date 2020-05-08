İlçenin Ortanca Mahallesi'nde COVID-19 tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Eraygen ailesi tarafından mahallede taziye çadırı kuruldu.

Eraygen ailesi mensupları ve taziye çadırı kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı, muhtar görevden uzaklaştırıldı.

Taziyeye katılanların ikamet ettiği Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada dün 43 olan vaka sayısının 51'e yükseldiğini belirtti.

Vali Bilmez, #BirlikteBasaracagiz hashtagi ile yaptığı paylaşımda "Değerli Hemşehrilerim Ortanca Mahallesi'ndeki taziye kaynaklı vaka sayımız 51 oldu. Lütfen taziye ziyaretleri düzenlemeyelim! Hem bireysel hem de toplumsal sağlığımız için taziye kuranları; 155 Polis, 156 Jandarma hatlarına ihbar edelim." dedi.