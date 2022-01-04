Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da 60 yaş üstüne 3. doz uygulanmaya başlanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna'da 60 yaş üstü kişilere 3. doz koronavirüs aşısı uygulanmasına başlama kararı alındı.
Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, 2. doz aşının üstünden en az 6 ay geçen 60 yaş üstü kişilerin aşılanacağını söyledi.
Lyaşko, yarın düzenlenecek toplantıda diğer kategoriler için 3. doz aşı konusunun ele alınacağını duyurdu.
Vakalar 4 Kasım'da en yüksek seviyeyi gördü
Ülkede Eylül 2021'de tekrar artmaya başlayan vakalar, 4 Kasım'da 27 bin 377 ile en yüksek seviyeye çıkmıştı.
Son 24 saatte 1746 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 13 milyon 762 bin 162 kişiye 2 doz aşı yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Ukrayna
Son Haberler
- 17:19
- 17:18
- 17:07
- 17:15
- 16:47
Sıradaki Haber
Avustralya’da ilk kez bir günde 47 bin 799 vaka görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz