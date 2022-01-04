Avustralya’da hastane yöneticileri, Omicron salgını nedeniyle yaşanan personel sıkıntısı karşısında umutsuzca büyük risk taşıyan önlemlere başvuruyor.

Personel sıkıntısı nedeniyle, Yeni Güney Galler'deki hastanelerde devlet sağlık protokolleri ihlal edilerek COVID-19 pozitif hemşireler geri çağrılıyor.

Hemşirelerin semptom göstermemeleri halinde koruyucu gjysi giyerek çalışabilecekleri tavsiyesi yapılıyor.

Çalışma arkadaşları tepki gösterdi

Salgın nedeniyle 2 bin 500 sağlık çalışanın izolasyondayken geri çağrılmalarına tepki çalışma arkadaşlarından geldi.

Çalışma arkadaşları öksürük, hapşırma semptomları gösteren hemşirelerin de işe geldiklerini vurguladı.

Sidney'deki bir hastanede, COVID-19 pozitif hemşirelerin yalnızca COVID-19 hastalarla ilgilendiği belirtiliyor.

Ancak diğer hastanelerde hemşireler, virüs taşıyan hemşirelerin enfekte olmayan hastaları tedavi ettiklerini ve testi negatif personel ile etkileşime girdiklerini söyledi.

Bir hemşire "Allah şu an hastanede enfekte olmayan her hastaya yardım etsin. Bu bir risk. Sağlıklı personel ve virüs taşımayan hastalarla çalışan pozitif hemşireler”

Yasaların ihlali anlamına geliyor

Yeni Galler'deki sağlık çalışanları için protokoller, yedi gün boyunca tecrit edilmesi gereken yakın temas halindeki işçilere, asemptomatik olmaları ve işverenleri tarafından gerekli görülmesi halinde işe dönmelerine izin vermek için gevşetilmişti.

Ancak bir Yeni Galler Sağlık sözcüsü, COVID-19 pozitif hemşirelerin bu muafiyet kapsamına girmediğini doğruladı.

"Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının evde tecrit etmeleri gerekiyor ve tecritten çıkana kadar işe dönmelerine izin verilmiyor" dedi.