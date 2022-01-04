İran'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1706 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 358'inin hastanelerde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 200 bin 296'ya çıktığı ülkede, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 736 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 471 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

Omicron varyantı 244 kişide görüldü

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 120 milyon 971 bin 244 doz aşı uygulandı.

Öte yandan ülkede COVID-19'un Omicron varyantı şu ana kadar 244 kişide görüldü. Sağlık Bakanlığı, ilerleyen haftalarda Omicron varyantının ülkede yaygınlaşmasının muhtemel olduğunu açıkladı.