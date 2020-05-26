Salgında başarılı bir mücadele veren Türkiye, bayram sonrası yeni normal hayata hazırlanıyor.

Ulaşımda normalleşme dönemi

Perşembe günü Yüksek Hızlı Tren Seferleri yeniden başlıyor. Bilet satışları, seyahatler için mecbur tutulan HES kodu ile yapılıyor. Hava yoluyla ulaşımda da yeni dönem gelecek ay başlayacak. 4 Haziran'da iç hat, 10 Haziran'da ise dış hat uçuşları düzenlenecek.

Camiler yeniden cemaat ile buluşacak

Salgın tedbirleri kapsamında camilerde toplu ibadet edilmesine 16 Mart’ta ara verilmişti. Cuma günü camiler yeniden cemaat ile buluşacak. Belirlenen kurallara uymak şartı ile sadece cuma, öğle ve ikindi namazları toplu olarak kılınabilecek. Valilik ve müftülükler tarafından belirlenecek ve gerekli kriterleri karşılayan camilerde toplu namaza izin verilecek.

Kışlalarda normalleşme takvimi: Terhis ve celp tarihleri

Kışlalarda da normalleşme takvimi ay sonunda hayata geçiyor. 31 Mayıs'ta terhisler başlayacak. Onların yerine gelecek askerilerin celp işlemleri 5 Haziran'da gerçekleşecek. 20 Haziran'da da bedelli askerler yeniden silah altına alınacak.

Eğitimde haziran takvimi

15 Haziran'da kreş ve gündüz bakım evleri faaliyete geçecek. 20 Haziran'da Liselere Geçiş sınavı yapılacak. 27 ve 28 Haziran'da ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşanacak.

Yargıda normalleşme

Yargıda da normalleşme takvimi netleşiyor. 15 Haziran'dan itibaren tüm duruşmalara yeniden başlanacak.