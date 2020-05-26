Mısır'da son 24 saatte 4 doktorun yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi, Sağlık Bakanlığına eleştirileri alevlendirdi.

Mısır Tabipler Sendikası, Sağlık Bakanlığını doktorları korumak için yeterli önlem almamakla suçladı ve sağlık sisteminin çöktüğü konusunda uyardı.

Sendikanın pazartesi günü yayımladığı bildiride, “Sağlık sistemi tamamen çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına yönelik ihmalkar tavrı sürerse tüm vatanı saracak bir sağlık felaketi meydana gelebilir” ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, "Doktorların saflarında ölüm sayıları ve enfekte vakalarının artması konusunda sorumluluğun tamamen Sağlık Bakanlığına ait olduğu" belirtildi.

Enfekte doktor tedavi altına alınmadı

Mısırlı doktorların tepkisi, 23 yaşındaki doktor Velid Yahya'nın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra geldi. Yahya'nın, enfekte olduktan sonra karantina hastanelerinde tedavi altına alınmaması, kendisiyle beraber aynı hastanede çalışan bazı doktor arkadaşlarının istifasına neden oldu.

Bakanlar Kurulu Başkanlığının sosyal medya sitesi Facebook'taki sayfasından, Sağlık Bakanı Hale Zayed'in, ölen doktor Velid Yahya ile ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam can kaybının 700 civarında olduğu Mısır'da 19 doktor hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı ise 16 bini geçmiş durumda.

Sağlık Bakanlığı mayıs başında, karantina hastanelerinin maksimum kapasiteyle çalıştığını duyurmuştu.