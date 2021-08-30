Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'nün internet sitesinde Türkiye’nin AB’nin Dijital COVID-19 Sertifika Sistemi’ne dahil olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin karar, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik yeterlilik kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos'ta AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır."