ABD, salgına karşı aldığı önlemlere rağmen koronavirüs ölümlerinin artışına engel olamıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son rakamlara göre, koronavirüs ölümleri son 1 haftada 14 eyalette yüzde 50'den fazla, 28 eyalette ise en az yüzde 10 arttı.

Ölümlerdeki artışlarda Delta varyantının etkisine dikkat çekildi.

Washington Üniversitesi, eylül ortalarında ölümlerin zirve yapabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fauci'den "100 bin yeni ölüm" açıklaması

Öte yandan Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, aralık ayına kadar 100 bin yeni koronavirüs kaynaklı can kaybının "tahmin edilebilir ancak önlenebilir" olduğunu söyledi.

Fauci, “Bunu tersine çevirecek aşılara sahip olduğumuzu biliyoruz ve sayıların bu kadar endişe verici olmasının nedeni, bu ülkede aşı olmaya uygun ve henüz aşılanmamış yaklaşık 80 milyon insanımızın olması." ifadelerini kullandı.