Yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı sürecinde çay tüketimi daha da arttı.

Salgının ilk 3 aylık döneminde kuru çay tüketiminde yüzde 50 oranında artış gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınan sürelerde tiryakilerin çay tüketiminin zirveye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, salgın sürecinin ilk 3 ayında ortalama 20 bin ton civarında olan satışların 40 bin tona çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ekim ve kasım aylarında da çay satışlarımızda artış var. Bu yıl bizim hedefimiz 120 bin ton çay satmak ancak şimdiden bu rakamı geçtik. Ben de günde 30 bardak çay içiyorum ama günde 50- 60 bardak çay içen insanlarımız var. Türkiye'de evlerde çay kültürü oturmuş durumda. Hemen her durumda, 'bir çay demleyeyim' anlayışımız var. Kalabalık da olsanız yalnız da kalsanız çaysız olmuyor. Çay dostluğu, muhabbeti geliştiriyor."

[Fotoğraf: DHA]

"Çaysız olmuyor"

Pandemi ile beraber evde geçirilen saatlerde artınca daha fazla çay tükettiğini söyleyen Servet Karamahmutoğlu, "Çok fazla çay tüketiyoruz, günde kesin 3 kere çay demlenir. Ama bu pandemi döneminde çay demleme sayımızı ve içme sayımızı da artırdık. Çaysız olmuyor" dedi.

Pandemide en yakın arkadaşının çay olduğunu söyleyen Mümin Kulaksız ise şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde evde daha fazla kaldığımız için fazla çay içiyoruz. Biz Rizeliyiz tabii çay içmemiz lazım. Pandemi de bizim evde 4- 5 defa çay demlendiğini biliyorum. Her demlendiğinde 4- 5 bardağı içiyoruz, demliği bitiriyoruz. Misafir olayı kalktı ama çaya devam."