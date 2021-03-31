Pfizer ve BioNTech, 12 ila 15 yaş arasındaki 2 bin 260 kişi üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Bu gençler üzerinde yürütülen faz 3 çalışmalarında aşının yüzde 100 etkili olduğu ve güçlü antikor tepkisi gösterdiği açıklandı.

Aşıların gençlerin bağışıklık sistemini önemli ölçüde canlandırdığına ve gençlerin yetişkinlere oranla virüse karşı daha fazla antikor geliştirdiğinin gözlemlendiğine de yer verildi.

Tam olarak aşılanan gençlerde vakaya rastlanmadı

Öte yandan, tam olarak aşılanmış gençlerde vakaya rastlanmadığı ancak yalancı aşı yapılan 18 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.

Aşının gençlerde de yetişkinlerdekine benzer yan etkilere sahip olduğu ve aşı olan gençlerin özellikle 2’nci dozdan sonra, ateş, yorgunluk, ağrı ve titreme gibi belirtiler gösterdiği söylendi.

Çalışmaya katılan gençler 2 yıl boyunca izlenecek

BioNTech’in, aşının 12 yaş ve üstü gençlerde acil kullanımına izin vermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Avrupa’da yetkili makamlara başvurmayı planladığı kaydedildi.

Firmanın 6 ay ila 11 yaş aralığındaki çocuklarda aşı denemeleri ise devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki COVID-19 aşılarından Moderna ile Johnson&Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer/BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.