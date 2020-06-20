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Peru'da son 24 saatte 199 kişi öldü
Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 660'a yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 537 artarak 247 bin 925'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 135 bin 520 oldu.
Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: Peru koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 01:08
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