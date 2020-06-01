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Peru'da son 24 saatte 135 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4 bin 506'ya yükseldi, vaka sayısı ise 8 bin 805 artarak 164 bin 476'ya çıktı.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 66 bin 447'ye yükseldi.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru covid-19 koronavirüs vaka sayısı can kaybıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 02:29
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